Boccia: "La crisi non deve incidere, priorità ai ristori"

Il contesto politico generale non ci impedirà di correre per garantire tempi rapidi nuovi sostegni aiuti a chi è in difficoltà a causa della pandemia. Faremo con le Regioni un aggiornamento costante durante i lavori sul decreto ristori. Il Ministro all'Economia Gualtieri ha garantito ieri sera in Cdm una corsa contro il tempo per chiedere il nuovo scostamento al Parlamento e il Presidente Conte convocherà presto un nuovo Cdm per la relazione.Appena il Parlamento ci autorizzerà ci raccorderemo ancora con regioni ed enti locali per contribuire con Mef e Mise a tarare meglio e in linea con le istanze locali alcuni ristori specifici che le Regioni ci stanno indicando soprattutto sulle attività economiche limitate con forti stagionalità invernali.Saranno confermati gli interventi cospicui su bar, ristoranti e maggiori ristori su tutte le altre attività economiche che sono particolarmente penalizzate per le chiusure obbligate