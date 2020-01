Bottaro: «A Trani nessun mega impianto per il trattamento del percolato»

Nessun mega-impianto per il trattamento del percolato! Solo un impianto a servizio della discarica di Trani, tarato secondo il dato storico di produzione del percolato nella nostra discarica, aumentato di appena il 10%, per fare risparmiare i cittadini. Servirà per il trattamento sul posto del percolato prodotto dalla nostra discarica evitando onerosi e lenti trasferimenti presso gli impianti dove viene attualmente conferito e con enorme dispendio economico.Nessuna piattaforma per i rifiuti della Puglia! Solo un impianto di "trasferenza" che serve ad abbattere i costi di trasporto dei rifiuti poiché consente di poter trasferire, senza alcun trattamento, i rifiuti dai mezzi di piccola taglia a quelli più grandi.Il tutto finanziato per 5 milioni di euro (Fondi Ministeriali della Delibera CIPE 55/2016), tutto come noto e condiviso fin dal mese di novembre 2018.