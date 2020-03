Brindisi, negativo al Codiv il sindaco tranese Riccardo Rossi

"Ho appena avuto notizia che l'esito del mio tampone al Covid-19 è negativo. Ringrazio tutti per i tanti messaggi di sostegno per me e per il comandante Antonio Orefice. Resterò in quarantena per il bene di tutti. E invito tutti a farlo. Restate a casa! Non possiamo fare altro per evitare il contagio. Dobbiamo essere tutti responsabili", lo dichiara il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, dopo che il comandante della Polizia locale era risultato positivo e pertanto si era sottoposto ad isolamento volontario.