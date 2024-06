Buoni libro digitali per l'anno scolastico 2024-2025: domande da oggi

La Regione Puglia ha pubblicato l'avviso per l'assegnazione del beneficio denominato "Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti e alle studentesse delle istituzioni secondarie di I e di II grado, per l'anno scolastico 2024/2025".A partire dalle ore 12:00 di lunedì 17 giugno e fino alle ore 12.00 del 31 luglio prossimo, collegandosi al portale www.studioinpuglia.regione.puglia, nella sezione "LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025", sarà possibile presentare istanza per l'assegnazione della fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo adottati per il prossimo anno scolastico 2024/2025 dalle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado.Possono presentare istanza di accesso al beneficio gli studenti e le studentesse o, qualora minori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela/curatela in possesso dei seguenti requisiti:indicatore della Situazione Economica (ISEE) in corso di validità, non superiore a €. 11.000,00 ovvero non superiore ad € 14.000,00 in caso di nuclei famigliari con 3 o più figli;Residenza nel Comune di TRANIFrequenza, nell'anno scolastico 2024/2025, presso le Istituzioni secondarie di I grado e di II grado;Per accedere al portare StudioInPuglia potranno essere utilizzati, alternativamente:SPID (accesso tramite identità digitale)CIE (Carta d'Identità Elettronica)CNS (TS-CNS) (Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria).Il Comune di Trani ha disposto, anche per l'anno scolastico 2024/2025, l'erogazione del beneficio relativo al primo avviso – esclusivamente - tramite BUONO LIBRO- non è ammessa alcuna altra forma di erogazione, ivi compreso il rimborso totale o parziale della spesa sostenuta.Il buono libro digitale (sottoforma di codice) sarà automaticamente disponibile solo a seguito dell'invio ai beneficiari, a mezzo mail, della conferma dell'ammissione al contributo e sarà spendibile presso uno degli esercenti (librerie, cartolibrerie, edicole) accreditati presso il Comune di Trani, il cui elenco sarà di prossima pubblicazione. Il buono dovrà essere speso presso un unico esercente.Al momento della consegna dei testi, l'esercente dovrà caricare in piattaforma l'elenco dei codici ISBN (rilevabili anche con lettore ottico) e il prezzo di vendita (che non potrà eccedere il prezzo di copertina).Tutti gli interessati sono invitati a verificare attentamente che l'istanza sia compilata in ogni sua parte, a pena di nullità. Per ogni informazione relativa ai "buoni libro" (scuole secondarie di I e II grado) consulta il portale regionale dedicato o l'Avviso Pubblico Regionale allegato.Si informa altresì che la procedura è ripartita tra due finestre temporali e che la seconda finestra temporale sarà attiva dalle ore 12:00 del 5 settembre 2024 fino alle ore 12:00 del 16 settembre 2024 e che il contributo di chi parteciperà in questa finestra sarà erogato secondo la modalità rimborso, fermo restando che nella determinazione pro-capite dell'ammontare del beneficio, lo stesso non supererà i contributi erogati nella prima finestra.