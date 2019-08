Caldo e afa lasciano spazio al fresco, a Ferragosto soffia il maestrale sulle coste della Bat

l caldo afoso di questi ultimi giorni ha le ore contate: sulle coste della provincia Bat, infatti, si fa strada il vento di maestrale. Le previsioni parlano di un abbassamento delle temperature previsto già per la giornata di oggi, che dovrebbe far registrare 3-4 gradi in meno rispetto ai 37 di ieri, con altissime percentuali di umidità.Ferragosto, invece, sulla sesta provincia ed in molte altre zone della Puglia - soprattutto quelle bagnate dall'Adriatico - dovrebbero essere all'insegna del forte vento di maestrale, che farà scendere la colonnina di mercurio quasi di 10 gradi, fino ad andare sotto i 30 gradi.Un graduale rialzo dei valori segnati dal termometro dovrebbe verificarsi a partire da venerdì per tutto il weekend.