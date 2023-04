Caos nella Sanitaservice Asl Bat, cresce il malumore tra i dipendenti

A ciò si aggiunge anche il clima di malcontento e di stress psicologico a cui è sottoposto l'intero personale costretto a turni sempre più estenuanti. Dalla Regione d'altro canto non arrivano risposte: molte delle persone oggi a casa non hanno ancora ricevuto il premio covid a loro promesso. A nulla è valsa anche la manifestazione svoltasi lo scorso 1 aprile con i sindacati. Una situazione che ad oggi sembra senza via d'uscita.

Disagi e disservizi si registrano in diversi reparti ospedalieri dell'Asl Bat a causa del taglio di dipendenti della Sanitaservice avvenuto a partire dall'1 aprile quando sono state mandate via circa 69 persone con contratto a tempo determinato, ossia dopo che l'agenzia interinale da cui SanitaService si serviva per assumere personale ha perso l'appalto con codesta società. Il turno di un ausiliario è di sei ore che attualmente vengono suddivise due per reparto (per un totale di tre reparti a dipendente) creando di conseguenza un disservizio non solo per i pazienti ma anche per l'Asl stessa con molti reparti che rimangono scoperti.