Il dottor Scagliarini, primo vaccinato di Trani: «Una speranza per tutti»

Social Video 1 minuto Tommaso Scagliarini primo tranese ad essere vaccinato

«Una speranza più che una emozione in questa situazione che ci sta distruggendo psicologicamente». È in realtà visibilmente emozionato il dottor Scagliarini, oltre che fiducioso che questo vaccino posa essere la soluzione tanto attesa.«La gente non comprende ancora che questa guerra si combatte sul territorio e coi nostri comportament, gli ospedali sono solo dei fronti. Il vero nemico è lo scetticismo e nel fatto che la gente si sia quasi abituata alla morte; in questa seconda ondata abbiamo tantissimi casi che sarebbero stati evitabili con più prudenza».