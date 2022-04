Classifica redditi in Italia: Nella Bat è Trani il comune più "ricco"

Spunta più di una sorpresa, tra cui quella che riguarda la Bat e Trani in particolare, nella classifica italiana dei redditi per regioni, province e comuni.Nella classifica fra le città con reddito medio pro-capite più alto, calcolato come rapporto tra reddito imponibile e numero di contribuenti, Lecce risulta più ricco del capoluogo di regione, Bari.Fra le altre città capoluogo pugliesi, i 116mila contribuenti di Taranto hanno un reddito medio di 19.961 euro. A Brindisi il reddito medio dei 51mila contribuenti ammonta a 19.228 euro. Più giù Foggia con 18.535 euro.Seguono Barletta con un reddito medio di 15.347 euro e Bisceglie (15.245 euro. Andria ha un reddito medio di 13.846 euro.)Detto questo, tuttavia, è evidente che i dati delle città pugliesi tuttavia risultano di gran lunga inferiori rispetto a quelli delle altre grandi realtà nazionali.Fonte: Repubblica