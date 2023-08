Caro-benzina, presentato esposto del Codacons anche alla Procura di Trani

E' stata presentata anche alla Procura di Trani, oltre che a quelle di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, la denuncia del Codacons per frenare le speculazioni e il "caro carburanti": si tratta di una denuncia "nei confronti del ministero dell'Economia e delle Finanze per appropriazione indebita e speculazione da aggiotaggio, con diffida a congelare i 2,2 miliardi di euro di accise incamerati solo nell'ultima settimana" e anche "nei confronti delle pompe e dei grossisti che nel corso di queste settimane hanno speculato sulle vacanze degli italiani".Secondo le stime la Puglia è la prima regione nella classifica del prezzo della benzina in modalità self, che sfiora i 2 euroIn un comunicato stampa l'associazione dei consumatori sottolinea il voler denunciare "l'incredibile paradosso rappresentato dai maggiori incassi per lo Stato derivanti, sotto forma di accise, dall'aumento dei prezzi della benzina e del gasolio" e "far sanzionare pompe e grossisti responsabili di speculazioni".Il Codacons insomma intende "capire quale sia la causa dei repentini aumenti dei listini alla pompa e se vi siano possibili manovre speculative finalizzate ad alzare i prezzi in occasione degli spostamenti dei cittadini", depositando ben 104 esposti in altrettante Procure della Repubblica sul tema caro-benzina.