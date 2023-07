Casambulanti in attesa di un appuntamento con l'assessora al commercio

"Le parole di insediamento dell'ennesimo assessore al commercio della città di Trani furono belle ed anche molto chiare: "sono pronta a dare il mio contributo in giunta mettendomi al servizio dei cittadini con le loro esigenze abitative, dei commercianti e delle piccole e medie imprese che, in un difficile periodo storico come questo, necessitano di una particolare attenzione e di misure adeguate di sostegno e protezione". Ma ad oltre un mese dalla richiesta congiunta presentata al neo assessore da Confcommercio Fiva e CasAmbulanti, anche per fare una prima conoscenza oltre che per portare avanti quanto concordato con il suo predecessore avv. Leo Amoruso, nessuna risposta, nessun riscontro. Silenzio totale".A sottolineare la necessità dell'incontro urgente, sollecitato lo scorso 29 giugno dai due Rappresentanti delle Associazioni di Categoria, è stato Savino Montaruli di CasAmbulanti che ha dichiarato: "non sappiamo quali progetti e quali strumenti di riqualificazione e di rilancio del piccolo commercio tranese in coma il neo assessore Pizzichillo voglia presentarci, al punto da prendersi così tanto tempo dalla nostra umile e semplice richiesta di conoscerla, di sentire perlomeno la sua voce. Una richiesta datata 16 giugno 2023. Sta di fatto che questa attesa è a dir poco snervante, di fronte ai tanti problemi già sollevati all'ex assessore Amoruso, oggi ad altro settore comunale, che a nome di tutta l'Amministrazione comunale quindi anche del Sindaco Amedeo Bottaro che lo aveva delegato, aveva assunto impegni precisi. Problemi gravissimi e di ripristino della legalità che la neo assessora, anche nella sua veste professionale, dovrebbe ben conoscere ed affrontare anche a tutela dei propri assistiti. Sono certo – prosegue Montaruli – che sarà premura e soprattutto dovere istituzionale e di incarico quello che indurrà la dottoressa Pizzichillo a convocarci immediatamente, nonostante il periodo estivo, al fine di mettere in chiaro ulteriori elementi di preoccupazione già espressi ed aggravatisi proprio a causa dei ritardi in questa interlocuzione che avrebbe dovuto già tenersi viste le urgenze sul tavolo. Il malato è in profonda agonia e siamo certi che la nuova sensibilità femminile alla guida del delicatissimo settore fatto di impegno profondo e non di propaganda di piazza troverà risposte immediate, anche se la parola immediata a Trani ha un valore del tutto diverso da tutto il resto del mondo e soprattutto pare valga solo per alcuni, purché allineati e compiacenti. La dottoressa Pizzichillo è una professionista e siamo più che sicuri sarà leale e soprattutto equilibrata e rispettosa dei ruoli di tutti, senza discriminazione alcuna" – ha concluso Montaruli.