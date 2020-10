Caso covid al liceo De Sanctis, la scuola chiusa per sanificazione

Positiva una studentessa frequentante la sede in via Tasselgardo

Si registra un nuovo caso di positività al Covid-19 nel plesso centrale del liceo De Sanctis, in via Tasselgardo. A seguito di tampone è risultata positiva una studentessa già da giorni a casa, pare per un caso in famiglia. Per tale motivo, il dirigente scolastico Grazia Ruggiero, comunica la sospensione delle attività didattiche nella giornata di venerdì 9 e sabato 10 ottobre per operazioni di sanificazione straordinaria.