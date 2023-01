Casting a Trani per una serie TV: si cercano bambini per girare "Gerri"

Piccoli attori pugliesi cercansi, anche senza esperienze pregresse: oggi non si usano più le pellicole come ai tempi di Nuovo Cinema Paradiso, ma il sogno di poter diventare protagonisti di un film o - come nel caso di "Gerri" - una serie TV, resta immutata.La produzione Cattleya girerà infatti a partire da fine febbraio prossimo una serie TV dal titolo provvisorio Gerri che si girerà in provincia di Bari e nella BAT per la regia di Giuseppe Bonito.La scelta di effettuare i casting qui a Trani lascia presumere che la nostra città verrà scelta come location almeno per una parte delle riprese.Si cercano bambini PUGLIESI che abbiano esclusivamente e in maniera precisa determinate caratteristiche, in particolare:bambino dagli 8 agli 11 anni con i capelli biondi o rossi;bambina dai 9 agli 11 anni di Qualsiasi colore di occhi o capelli;bambini dai 4 ai 6 anni di Qualsiasi colore di occhi e capelliI casting si terranno presso Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51, sabato 21 gennaio dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 ; domenica 22 gennaio dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.Ovviamente tutti i bambini dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci e sia aspiranti attori che accompagnatori dovranno essere muniti di carta d'identità.