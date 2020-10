Chiusura del centro e area storica, fioccano le prime multe: i giovani i principali trasgressori

Una Trani deserta con pochissima gente in giro quella di ieri sera, a poche ore dalla firma dell'ordinanza comunale che stabilisce limitazione di accesso e il divieto di stazionamento nelle prime vie del centro e nell'area storica a partire dalle 22 e fino alle 5 del mattino A presidiare le strade gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato affinché fossero rispettate le norme volte al contrasto del contagio da covid: non sono mancate le prime multe. I trasgressori principalmente gruppi di ragazzini che hanno violato il divieto di far assembramento e accedevano nella "zona rossa". Massima attenzione si presterà stasera, la notte di Halloween.Un duro provvedimento quello adottato, deciso in sintonia con gli altri Comuni della Bat a seguito della riunione col Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'ordinanza comunale avrà validità fino al 24 novembre, salvo diversa disposizione: è possibile, infatti, che un ulteriore incremento del numero contagi porti a prorogare il provvedimento.