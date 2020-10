Emergenza covid, a Trani disposta la chiusura del centro e area storica dalle 22 alle 5

Social Video 2 minuti Chiusura centro e area storica

A seguito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto della BAT, Maurizio Valiante, e svoltosi in data odierna, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente con cui si dispone, dalle ore 22 alle ore 5, la limitazione di accesso e il divieto di stazionamento nelle seguenti zone della città:1)ricompresa tra via Alvarez, corso Vittorio Emanuele, piazza della Repubblica, via Cavour (da piazza della Repubblica a piazza Plebiscito), piazza Plebiscito, via Sant'Antuono, Porta Vassalla, piazza Duomo e Piazza re Manfredi, tutte le suddette vie incluse ( vedi allegato );2) Piazzale Marinai d'Italia, piazzale Santa Maria di Colonna, piazza Natale d'Agostino, via Tasselgardo, piazzale antistante la scuola De Amicis (lato via De Roggiero e lato via Giustina Rocca), Area La Pietra, largo Goldoni, piazza XX Settembre, villa Bini, parco via Polonia, piazzetta Peter Pan.E' comunque fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private, agli esercizi commerciali legittimamente aperti, agli spostamenti determinati da esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità ovvero motivi di salute. Il provvedimento entra in vigore da oggi e fino al prossimo 24 novembre.E' stata disposta la chiusura della villa comunale alle ore 20 a partire da oggi.