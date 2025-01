Ciclo di conferenze per i 50 anni di storia del Liceo Vecchi di Trani

In occasione dei 50 anni di storia del nostro Liceo Scientifico a Trani, si promuove un ciclo di conferenze - tenute da autorevoli figure contemporanee provenienti, in primis dal mondo accademico, nonché da molteplici ambiti professionali - riservate alle classi quinte, presso l' Auditorium della Scuola, a partire dai mesi di Gennaio e Febbraio 2025 e, aperte al pubblico interessato fino al raggiungimento della capienza dei posti disponibiliIl Liceo Vecchi ha ritenuto di dover celebrare i suoi "primi" 50 anni di Storia favorendo la circolazione e la diffusione della cultura del nostro Tempo mediante il coinvolgimento di figure che offrono concretamente e quotidianamente il proprio contributo alla formazione delle giovani generazioni per un futuro davvero accogliente e sostenibile per tutti.I nostri 50 anni di Storia sono segnati, come si evince dal Programma, anche dalle collaborazioni e dai partenariati che nel tempo la nostra Scuola ha siglato con Associazioni culturali, Università e Enti di Ricerca, Ordini Professionali ecc., operanti nel nostro Territorio e nostri importanti "compagni di viaggio"Il ciclo di conferenze proseguirà anche nei mesi di marzo ed aprile 2025 e si concluderanno in maggio con una cerimonia durante la quale la popolazione scolastica incontrerà i rappresentanti degli Uffici scolastici a livello regionale e provinciale nonché i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, provinciale e regionale per testimoniare il lavoro svolto in questi ultimi 50 anni di vita e di attività istituzionale : il momento clou sarà certamente assicurato dalla presenza di ex alunni del Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi, oggi affermati professionisti in molteplici ambiti della vita sociale, culturale, imprenditoriale e produttiva che testimonieranno "live" il loro percorso e la loro formazione al Vecchi. Segue il Programma del Ciclo di conferenze.ProgrammaGiovedì 16 GENNAIO 2025 – ore 11.30 – AuditoriumDurata dell'evento : 90 minuti"Surfing the universe: dall'astronomia antica alle onde gravitazionali"In collaborazione con l'Ass. Culturale "La Maria del porto" - TraniRelatore : MARCO DRAGO, prof. Associato presso il Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza – RomaFin dall'antichità l'osservazione delle stelle e lo studio dell'universo ha affascinato l'umanità.Il progresso della scienza ci ha portato a conoscere meglio i componenti dell'universo fino ascoprire altri messaggeri oltre alla luce, come i neutrini e le onde gravitazionali.Ripercorreremo la storia delle onde gravitazionali, dalla relatività di Einstein a inizio 1900fino alla recente rivelazione un secolo dopoGiovedì 30 GENNAIO 2025 – ore 11.30 – AuditoriumDurata dell'evento : 90 minutiLetteratura e Matematica con Dante e GalileoIn collaborazione con la Società Dante Alighieri (sez. di Trani)Relatori : Rino CAPUTO e Vincenzo VESPRIRino Caputo, professore Ordinario di Letteratura Italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma "Tor Vergata"Vincenzo Vespri, professore Ordinario di Analisi matematica Dipartimento di Matematica e Informatica 'Ulisse Dini" presso l'Università degli Studi di FirenzeRino Caputo e Vincenzo Vespri ci racconteranno della geometria della Commedia di Dante e di come la rivoluzione scientifica e il processo a Galileo hanno cambiato l'idea di numeroMercoledì 5 FEBBRAIO 2025 -Ore 11.30 – AuditoriumDurata dell'evento: 90 minutiLivelli territoriali di governo, sviluppo sostenibile e ambienteMulti-Level Government, Sustainable Development and the EnvironmentIn collaborazione con l'Università degli Studi di Bari "A. Moro"Relatrice: Maria Di Cosola, professoressa Associata in Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari "A. Moro".La regolamentazione giuridica delle misure di tutela dell'ambiente si articola in un complesso puzzle normativo nel quale si intersecano il diritto internazionale, regionale, nazionale e sub-nazionale. Il tema della tutela dell'ambiente, dunque, si colloca a pieno nel contesto del costituzionalismo multilivello, che costituisce una delle manifestazioni più salienti, ma anche più problematiche, del costituzionalismo contemporaneo.Venerdì 21 FEBBRAIO 2025 Auditorium- Ore 11.30 – AuditoriumDurata dell'evento: 90 minuti"Transizione Energetica e Sviluppo della Mobilità sostenibile"In collaborazione col Politecnico di BariRelatore : Vito Giuseppe Monopoli, prof. Ordinario _Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione_ Politecnico di Bari - DEILa transizione energetica richiede la costruzione di una filiera industriale della mobilità improntata su tecnologie innovative con ridotte emissioni inquinanti; è questo il tassello imprescindibile del percorso verso un'economia efficiente nell'uso delle risorse con produzione di carbonio in continua diminuzione.Le date e gli orari potrebbero subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.