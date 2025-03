Al liceo Vecchi Giulio Ferroni, professore emerito della Sapienza

Il ciclo di conferenze organizzato dal Liceo Vecchi,a partire dal mese di gennaio, per valorizzare la storia della Scuola e il suo radicamento nel territorio, prosegue martedì 18 marzo presso l'Auditorium della scuola alle ore 11.30 con un incontro, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, (sezz. di Barletta e Trani) dal titolo "Natura vicina e lontana. Umanesimo e ambiente dagli antichi greci all'intelligenza artificiale".Il relatore Giulio Ferroni, professore emerito della Sapienza, analizzerà la storia letteraria dell'umanesimo europeo e il suo legame con la tematica ambientalista, regalandoci acute riflessioni sull'I.A.Saranno evidenziati i motivi per cui, con l'avvento delle tecnologie e del digitale, ci sia bisogno di un umanesimo ambientale. Il tema del ritorno alla Natura è di scottante attualità e di particolare interesse per gli studenti del Liceo Vecchi costantemente impegnati negli studi delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e dotati di una mentalità basata sulla risoluzione di problemi.Il Dirigente Scolastico del Liceo Vecchi, prof.ssa Angela Tannoia, di concerto col prof. Giuseppe Lagrasta, presidente del Comitato DA sez. di Barletta, e con la prof.ssa Isa Scarpelli, presidente del Comitato DA sez. di Trani ,ha promosso l'organizzazione dell'evento inserito, altresì, nel progetto PCTO "Le professioni: dalla rappresentazione alla realtà", destinato alle classi quinte, allo scopo di offrire agli studenti la possibilità di fruire della preziosa opportunità di incontro con l'insigne professore Giulio Ferroni, che all'attività di insegnamento unisce quella di critico letterario, storico della letteratura e saggista.Al termine dell'intervento, si prevede un question time, riservato agli studenti partecipanti all'evento che, in vista dell'evento, leggeranno il libro e potranno, così, interagire attivamente e costruttivamente con l'illustre professore, valorizzando in tal modo la programmata attività di PCTO che intende favorire l'incontro tra studenti e illustri professionisti, provenienti dal mondo dell'Università, della Ricerca, dell'Impresa e della Cultura a 360 gradi.Un'ennesima iniziativa didattica del Liceo Vecchi per sviluppare nei propri studenti un nuovo concetto di Umanesimo, fondato sulla responsabilità per la necessaria salvaguardia e protezione del vivente e di ciò che resta di esso in un accettabile spazio di vita per le future generazioni.Un'iniziativa che intende sottolineare la circolarità della cultura, soprattutto, nell'interazione Scienza/Umanesimo, all'insegna di un approccio STEM che favorisca la costruzione di percorsi e attività didattiche cross-disciplinari o multidisciplinari con l'obiettivo di aumentare la partecipazione attiva dei ragazzi e sviluppare competenze trasversali e contribuire allo sviluppo di un pensiero critico.È necessario non solo intraprendere questa strada, ma farlo anche in tempi brevi perché, come dice Antonio Tabucchi, Si sta facendo sempre più tardi .