Giornate Fai scuola: laTipoteca Valdemaro Vecchi a Trani apre al pubblico dal 18 al 23 novembre

La Tipoteca Valdemaro Vecchi, allestita dal 2023 negli spazi dell'omonimo Liceo Scientifico a Trani (BT), da quest'anno è inserita fra i luoghi aperti dal FAI per le giornate dedicate alle Scuole (Link al sito FAI: https://fondoambiente.it/luoghi/tipoteca-valdemaro-vecchi?mfi)Dal 18 al 23 novembre 2024 sarà possibile per le Scuole effettuare la visita a questo sito che ospita il patrimonio dell'illustre tipografo-editore dell'Ottocento, costituito dalle macchine da stampa, caratteri mobili in piombo e in legno, riviste, ampia dotazione libraria, ricco carteggio con intellettuali del secolo scorso, altro materiale tipografico.Il percorso valorizza il patrimonio storico della tipografia tranese e documenta il fermento culturale nato intorno a Valdemaro Vecchi negli ultimi decenni dell''800 e protrattosi per un secolo nella realtà meridionale: la visita al sito si configura come percorso formativo e informativo di orientamento nonché di Educazione civica in quanto propone all'attenzione, soprattutto dei giovani, le macchine, gli arredi, i caratteri mobili, le riviste, il carteggio che hanno connotato l'azione culturale condotta nel nostro territorio dall'intellettuale Vecchi.Gli studenti saranno guidati dai nostri giovanissimi Apprendisti Ciceroni, alunni della classe 1^B, alla riscoperta della storia dei caratteri mobili, degli strumenti originali del tipografo, delle varie pubblicazioni, ripercorrendo le varie fasi della stampa.Video e photogallery accompagneranno la visita e la renderanno più immersiva: un avvincente viaggio nel passato che apre orizzonti futuri per la promozione di una cultura sempre più diffusa della tutela e della cura di un patrimonio che appartiene a tutti i cittadini.Le Scuole di istruzione secondaria di 1^ grado, in via prioritaria, potranno accedere alla Tipoteca solo su prenotazione dal 18 al 23 novembre 2024Dal lunedì al sabato : ore 9.00 -12.00Martedì e Giovedì : ore 15.30-17.30Durata della visita : max 45 minutiPer informazioni e prenotazioni:Liceo Scientifico V. Vecchi - e mail btps11000d@istruzione.it - Tel. 0883507979