Liceo scientifico: criticità gravi sollevate dai genitori, la Dirigente: "L'impresa sta lavorando, nessuna chiusura"

"È tutto un mare di acqua" : un video girato ieri pomeriggio nel corridoio e in alcuni ambienti del liceo scientifico Valdemaro Vecchi di Trani testimonia la situazione difficile che si è creata a seguito delle piogge abbondanti di questi giorni e a causa di lavori in corso di coibentazione del tetto. Ieri diversi ragazzi sono stati prelevati dai genitori perché le operazioni di asciugatura da parte degli operatori e del personale della scuola avevano richiesto che fossero spalancate provocando un abbassamento eccessivo delle temperature. In un breve comunicato la dirigente, prof.ssa Angela Annoia, invita le famiglie a non creare allarmismi e a collaborare, vista la situazione; ma ovviamente la preoccupazione dei genitori e il pericolo che in presenza di chiazze d'acqua d'acqua i ragazzi possano scivolare, cadere o anche banalmente non trascorrere le ore di lezione in un ambiente adeguatamente riscaldato, sono state sollevate durante tutta la giornata di ieri unite a altre criticità che erano segnalate da tempo. "Le classi direttamente interessate ai problemi di infiltrazione saranno collocate in auditorium per visioni di film e cineforum", scrive la Dirigente, quindi anche per oggi non è prevista nessuna chiusura:"La situazione è sotto controllo : nella mattinata odierna, sollecitato da me, c'è stato un sopralluogo da parte della Provincia, unitamente all'impresa che sta già operando da giorni. L'ente propietario, ufficialmente informato dei fatti, non rileva alcun pericolo per la sicurezza e ha confermato che i lavori di coibentazione del tetto si concluderanno entro 5gg da oggi ,temperie permettendo.Le infiltrazioni sono collegabili eminentemente ai pluviali, sommersi dalle piogge dei giorni scorsi. Domani le classi direttamente interessate dalle infiltrazioni saranno collocate in Auditorium per visione di film e cineforum. I collaboratori scolastici saranno in servizio dalle ore 7.00 per visionare gli ambienti. Il DS non è deputato ad emanare ordinanze di chiusura ma a garantire il diritto allo studio. L'ente propietario, se lo ritiene, può assumere i provvedimenti del casoLo stesso Assessore provinciale DI LEO mi ha confermato l'impegno della Provincia a risolvere entro 5 gg. Le famiglie sono invitate a collaborare, evitando allarmismi. Il tutto, lo ripeto, è sotto controllo".