"Transizione Energetica e Sviluppo della Mobilità sostenibile", il prof. Vito Giuseppe Monopoli del Poliba al Liceo "V.Vecchi" di Trani

3 foto Liceo V.Vecchi di Trani Seminario prof.Monopoli

Social Video 3 minuti Liceo Vecchi il prof. Vito Giuseppe Monopoli del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari terrà un seminario sul tema “La Transizione Energetica Green e la Mobilità Sostenibile del Futuro”. Tonino Lacalamita

Lo scorso 21 febbraio l'Auditorium del Liceo "il prof.del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione delha tenuto un seminario sul tema "". è stato questo l'argomento scelto per questo quarto appuntamento del ciclo di conferenze promosse dall'Istituto tranese in occasione dei suoi primi cinquant'anni di autonomia, appuntamenti che puntano a far acquisire alle giovani generazioni maggiore consapevolezza sulla insostenibilità di modelli economici e di vita basati sull'uso intensivo di fonti energetiche fossili e sul loro impatto ambientale e sociale."I cambiamenti climatici in corso e la situazione geopolitica attuale rendono indispensabili e improrogabili - ha detto il prof. Monopoli - sia il passaggio verso economie sostenibili basate sull'uso di energie rinnovabili sia l'adozione di tecniche di risparmio energetico. Tuttavia, l'utilizzo sempre più diffuso delle energie rinnovabili e la progressiva elettrificazione di tutti i mezzi di trasporto per una mobilità sostenibile pongono delle sfide tecniche e scientifiche con cui misurarsi".Importante è la collaborazione che il Liceo Vecchi da anni ha promosso con il Politecnico di Bari , Hub, a livello nazionale per il Partenariato Esteso NEST promosso dal Ministero dell'Università̀ e Ricerca (MUR), dedicato agli "Scenari Energetici del futuro" e finanziato dal programma dall'Unione Europea "Next Generation EU". Gli studenti che hanno gremito la sala sono stati attenti e quanto mai desiderosi di raccogliere le sfide poste dalla complessità del presente per essere i protagonisti dei processi in atto, sono stati premiati dai contenuti del seminario del prof. Monopoli, informazioni preziose per compiere delle scelte giuste per il benessere dell'umanità di oggi e di domani nel pieno rispetto della Natura.