Circa 22mila euro per nuove rastrelliere per bici, archetti per moto e antiscivolo per parcheggi disabili

In arrivo rastrelliere porta-bici, archetti per il parcheggio delle moto, e materiale antiscivolo per i parcheggi per disabili: una determina del dirigente dell'area Polizia Locale, Sicurezza e Mobilità Urbana ha infatti per oggetto l'affidamento della fornitura per installazione sul territorio comunale di questo materiale per una spesa complessiva di euro 22.252,80.Nel testo, a firma del dirigente dott. Leonardo Cuocci Martorano, si legge che "per rendere abituale ed incrementare l'uso della bicicletta anche nei normali spostamenti urbani ed all'interno dell'intero territorio comunale, oltre che la creazione di piste ciclabili, percorsi privilegiati e moderazione del traffico, è fondamentale assicurare condizioni per depositare, con adeguata sicurezza, i suddetti mezzi; il territorio cittadino non è dotato di un numero adeguato in rapporto alla popolazione, di aree destinate alla sosta dei veicoli a due ruote; gli scivoli per disabili, soprattutto nelle ore serali, possono risultare non facilmente visibili".Pertanto è stata ravvisata "la necessità di dotare il territorio comunale, di idonei elementi da fissare al suolo, ai quali poter individualmente e liberamente ancorare in sicurezza le biciclette e motoveicoli; di dotare gli scivoli per disabili in materiale termoplastico antiscivolo, quale misura di protezione a tutela delle fasce deboli al fine di permettere una maggiore visibilità e sicurezza degli stessi", ed è stato ritenuto opportuno "l'acquisto di moduli porta-biciclette e paline parcheggio motoveicoli funzionali, resistenti agli agenti atmosferici e sufficientemente robusti da installare in spazi pubblici comunali" e "necessario dotare gli scivoli per disabili situati nel centro cittadino con materiale termoplastico antiscivolo". La fornitura è stata affidata alla società Ekos Arredo srl con sede legale in Bari per un importo di € 18.240,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 22.252,80.