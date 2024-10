Comando provinciale dei Carabinieri: inaugurata l’Agorà degli eroi

Unadalle, e che senz'altro è statalodi chi per il bene superiore ha perso la vita. Potremmo descrivere così l'essenza, inaugurata il 29 ottobre presso ila Trani.a tutti quegli "" che hannotutelando la nazione e la patria, come evidenzia anche ilSilvana: "Un'idea meravigliosa per celebrare questi nostri eroi. Momenti che servono a risaldare i valori dell'Arma dei Carabinieri", dice il Prefetto citando poi il:" l'arma si fonda sul motto "Nei secoli fedeli", fedeli fino al sacrificio della vita. Questo hanno fatto questi nostri grandi eroi".Nella cerimonia di inaugurazione:" Difficile esprimere cosa rappresentino questi ragazzi. La preparazione dell'Agorà è stato il nostro passatempo estivo", ringrazia poi i presenti e le istituzioni specificando l'importanza di questi eroi: "quando verranno le scolaresche in visita alla caserma il primo luogo che mostreremo sarà questo luogo testimone di memoria. Mostreremo ai più giovani cosa vuol dire essere un uomo che dona se stesso agli altri. In questo cortile ci sono storie bellissime".Ilè statoritraenti iche qui citiamo: CAR. SAVINO DI GENNARO, BRIG. FRANCESCO LOBEFARO, MASUPS. CARLO DE TRIZIO, BRIG. ANTONIO CEZZA, CAR. LUIGI DE GENNARO, CAR. ANTONIO LORUSSO, BRIG. SALVATORE PIETROCOLA, CAR. GIUSEPPE SPERA.Lesono stateAntonellaed, al fianco di ogni ritratto, vi è il racconto delle storie dei singoli."Il nome Agorà - spiega il Comandante Galasso- non è casuale. Nell'antichità era il luogo più importante, allo stesso modo da qui prenderemo anche noi le decisioni più importanti per la tutela del territorio".Presenti alla cerimonia, oltre alle istituzioni politiche e militari, i familiari delle vittime, per una celebrazione che certo ha centrato l'obiettivo del ricordo e della memoria di chi si è sacrificato per il prossimo.