Comitato Pro Archivio di Stato a Trani, raccolte oltre 1700 firme

«Il Comitato pro Archivio di Stato - dichiara l'avvocato Alessandro Moscatelli - ha raccolto oltre 1700 firme di cittadini ed ha presentato la petizione per la istituzione della sede dell'Archivio di Stato della Provincia Barletta – Andria – Trani.Le dichiarazioni rese dinanzi al Prefetto nell'ambito della Conferenza Provinciale Permanente per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato sono state superate da una ritrovata apparente comunità di intenti.Le dichiarazioni dell'assessore Carlo Laurora che, in sede di conferenza provinciale permanente, aveva assentito alla scelta di Barletta piuttosto che Trani, sono state smentite dal Sindaco di Trani che è stato il primo firmatario della petizione.D'altronde, gli atti della formale istituzione della sede dell'Archivio di Stato a Trani, adottati con il consenso dei dieci sindaci della Provincia BAT raccolto dal Commissario Prefettizio Capriulo con il parere favorevole del Ministero della Cultura tramite il Direttore Generale degli Archivi di Stato, risalgono al 2008 e non possono essere derogati da una conferenza provinciale parzialmente partecipata.La petizione è stata inviata agli enti locali ed agli organi ministeriali nella speranza che vengano adottate decisioni conformi a quanto già statuito nel 2008».