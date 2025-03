Archivio di Stato: Fratelli d'Italia ha fatto la sua parte

Comunicato stampa. La soluzione adottata dal Ministro Giuli, che ringraziamo per la sua disponibilità e capacità di ascolto, di riconoscere la sede provinciale dell'Archivio di Stato sia a Trani che a Barletta rappresenta oggi l'unica soluzione di buon senso in un quadro complesso e complicato come quello attuale, dovuto anche alle responsabilità dell'amministrazione Bottaro, spesso silente e ondivaga (come risulta dai verbali ufficiali), che ora prova a prendersi meriti che non ha. Fratelli d'Italia Trani, con i consiglieri comunali Andrea Ferri ed Emanuele Cozzoli, con il dirigente nazionale Raimondo Lima e con il coordinatore cittadino Michele Scagliarini, sin dal primo momento ha supportato il Comitato "Pro Archivio di Stato a Trani", che va ringraziato per l'impegno, con diverse iniziative.Al riguardo si ricordi la proposta di deliberazione di consiglio comunale, fatta propria e votata dalla maggioranza, con la quale si esprimeva la ferma volontà di istituire la Sede dell'Archivio di Stato della provincia Barletta-Andria-Trani nella città di Trani e si incaricava il sindaco di farsi portavoce in tutte le sedi competenti; le diverse interrogazioni consiliari; gli interventi pubblici; ma soprattutto le numerose interlocuzioni avute con i parlamentari del territorio, in particolare l'on. Mariangela Matera, l'Europarlamentare Francesco Ventola e il senatore Filippo Melchiorre al fine di sensibilizzare il Ministro sulla vicenda. Nell'ultimo periodo Fratelli d'Italia Trani, per la delicatezza del momento, ha lavorato in assoluto silenzio sulla questione, evitando di rispondere a qualsiasi polemica e attacco, al fine di arrivare ad una soluzione che non danneggiasse la città di Trani. Una soluzione già nota al partito ma che, per serietà e garbo istituzionale, è rimasta riservata fino al momento dell'ufficialità, dimostrando senso di responsabilità, serietà e attenzione alla politica dei fatti, non a quella delle chiacchiere.Fratelli d'Italia Trani, con orgoglio, è pronto ad accogliere il Ministro della Cultura Giuli nella sua prossima visita istituzionale a Trani e a ringraziarlo per l'attenzione e la sensibilità mostrate sulla questione dell'Archivio di Stato.