Archivio di Stato di Trani
Archivio di Stato di Trani
Eventi e cultura

Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia

L'Archivio di Stato espone i documenti sull'attività di ingegneri e architetti presso l'antica Corte d'Appello

Trani - mercoledì 24 settembre 2025
Domenica 28 settembre, Palazzo Valenzano, piazza Sacra Regia Udienza 3, Trani la mostra documentaria organizzata dalla Sede di Trani dell'Archivio di stato di Barletta-Andria-Trani, organizzata nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa, promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l'Italia dal Ministero della Cultura.

Ci sarà la possibilità di visite guidate alla mostra "L'architettura al servizio della Giustizia: l'attività degli architetti e ingegneri iscritti all'Albo presso la Corte d'Appello delle Puglie di Trani", esposizione di documenti, fra i più significativi del proprio patrimonio, relativi all'attività giudiziaria svolta dagli architetti e ingegneri iscritti all'Albo presso la Gran Corte Civile di Trani, poi Corte d'Appello delle Puglie, fino al suo trasferimento a Bari (1923).

Info: 0883 583522 - mail: as-ba.trani@cultura.gov.it - Website : https://archiviodistatodibari.cultura.gov.it/istituto/trani
Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia © Credits
  • Archivio di Stato
Altri contenuti a tema
Trani e l'Archivio di Stato: una sede contesa Associazioni Trani e l'Archivio di Stato: una sede contesa Il decreto ministeriale istituisce una sede bicefala BAT contro la vocazione "polo giuridico-culturale" di Trani. Il comitato diffida e chiede l'impugnazione al Sindaco
Doppietta per la sede dell'Archivio di Stato: Trani e Barletta pari sono Politica Doppietta per la sede dell'Archivio di Stato: Trani e Barletta pari sono Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli inaugura le doppia sede, ma la decisione di "buon senso" non accontenta tutti
Archivio di Stato: Fratelli d'Italia ha fatto la sua parte Politica Archivio di Stato: Fratelli d'Italia ha fatto la sua parte Il partito della Meloni interviene con una nota ufficiale dopo la decisione del Ministro della Cultura Giuli di riconoscere la sede provinciale sia a Trani che a Barletta
Archivio di Stato la sede provinciale sarà sia a Trani che a Barletta: fine del chiasso? Politica Archivio di Stato la sede provinciale sarà sia a Trani che a Barletta: fine del chiasso? Lo ha deciso il Ministro della Cultura Giuli, ma il "Comitato pro Archivio di Stato a Trani" non ci sta
20 Archivio di Stato a Trani o Barletta? Cannito: «Non intendo riconoscere la pretesa di Trani» Politica Archivio di Stato a Trani o Barletta? Cannito: «Non intendo riconoscere la pretesa di Trani» Bottaro: «Confido in una soluzione di buon senso da parte del Ministro»
Comitato Pro Archivio di Stato a Trani, raccolte oltre 1700 firme Attualità Comitato Pro Archivio di Stato a Trani, raccolte oltre 1700 firme «La petizione inviata agli enti locali ed agli organi ministeriali nella speranza che vengano adottate decisioni conformi a quanto già statuito nel 2008»
Archivio di Stato a Trani, il Comitato annuncia una petizione al Ministro della Cultura Politica Archivio di Stato a Trani, il Comitato annuncia una petizione al Ministro della Cultura «Per evidenziare le decisioni già prese nel 2008»
Questione archivio di Stato: la nota della Commissione Cultura e Turismo della segreteria PD di Trani Politica Questione archivio di Stato: la nota della Commissione Cultura e Turismo della segreteria PD di Trani "Appare evidente la strumentalizzazione della vicenda da parte di chi si colloca politicamente all’opposizione"
Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale
24 settembre 2025 Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale
Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore "
24 settembre 2025 Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore"
Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili ", la storia diventa che carne, voce e silenzio
24 settembre 2025 Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili", la storia diventa che carne, voce e silenzio
Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague
23 settembre 2025 Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague
Consegnati i primi attestati agli Infermieri di famiglia e di comunità
23 settembre 2025 Consegnati i primi attestati agli Infermieri di famiglia e di comunità
La Guardia di Finanza celebra San Matteo nella Cattedrale di Trani
23 settembre 2025 La Guardia di Finanza celebra San Matteo nella Cattedrale di Trani
62^ Festa della scuola: il liceo “V.Vecchi” di Trani ha ospitato l’evento
23 settembre 2025 62^ Festa della scuola: il liceo “V.Vecchi” di Trani ha ospitato l’evento
Occupazione nel Mezzogiorno, Giovanni Assi: «Raggiunto il 50,1%, il livello più alto dal 2004»
23 settembre 2025 Occupazione nel Mezzogiorno, Giovanni Assi: «Raggiunto il 50,1%, il livello più alto dal 2004»
1
Scuola Collodi, FdI Trani denuncia: «Anno scolastico avviato e lavori non terminati»
23 settembre 2025 Scuola Collodi, FdI Trani denuncia: «Anno scolastico avviato e lavori non terminati»
Trani. Degrado in via Vecchi, dopo la denuncia dei residenti interviene il Comune: al via la bonifica
23 settembre 2025 Trani. Degrado in via Vecchi, dopo la denuncia dei residenti interviene il Comune: al via la bonifica
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.