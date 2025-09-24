Eventi e cultura
Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
L'Archivio di Stato espone i documenti sull'attività di ingegneri e architetti presso l'antica Corte d'Appello
Trani - mercoledì 24 settembre 2025
Domenica 28 settembre, Palazzo Valenzano, piazza Sacra Regia Udienza 3, Trani la mostra documentaria organizzata dalla Sede di Trani dell'Archivio di stato di Barletta-Andria-Trani, organizzata nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa, promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l'Italia dal Ministero della Cultura.
Ci sarà la possibilità di visite guidate alla mostra "L'architettura al servizio della Giustizia: l'attività degli architetti e ingegneri iscritti all'Albo presso la Corte d'Appello delle Puglie di Trani", esposizione di documenti, fra i più significativi del proprio patrimonio, relativi all'attività giudiziaria svolta dagli architetti e ingegneri iscritti all'Albo presso la Gran Corte Civile di Trani, poi Corte d'Appello delle Puglie, fino al suo trasferimento a Bari (1923).
Info: 0883 583522 - mail: as-ba.trani@cultura.gov.it - Website : https://archiviodistatodibari.cultura.gov.it/istituto/trani
