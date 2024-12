Archivio di Stato a Trani, il Comitato annuncia una petizione al Ministro della Cultura

«L'Assessore, dott. Carlo Laurora, in sede di conferenza provinciale permanente per la istituzione degli uffici periferici dello Stato lo scorso 20.06.2024, ha dichiarato, in ordine all'ipotesi di istituire a Barletta e non a Trani la sede provinciale dell'Archivio di Stato, che "il Comune di Trani potrebbe accettare questa soluzione"». Lo dichiara Alessandro Moscatelli del Comitato Pro Archivio di Stato a Trani.«Detta volontà, oltre ad essere in contrasto con quanto già deciso nel 2008 dai Sindaci della provincia BAT, dal Direttore Generale degli Archivi di Stato e del Commissario Prefettizio Capriulo in forza dell'art. 4 della legge 11 giugno 2004 n.148, dell'art.1 dello Statuto della Provincia Barletta – Andria – Trani, è contraria a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Trani in data 21.04.2022. Il Governo emanerà il decreto istitutivo della sede provinciale dell'Archivio di Stato sulla base delle decisioni e delle vocazioni degli enti territoriali che non corrispondono a quanto deciso in conferenza permanente.Il Comitato invierà una petizione al Ministro della Cultura per evidenziare le decisioni già prese nel 2008 in forza della legge istitutiva della sesta provincia pugliese, dello Statuto della Provincia BAT ed in virtù degli accordi assunti a livello territoriale nel 2008 ed evitare ulteriori costi ed oneri ultronei a carico dell'Erario atteso che nella città di Trani vi è già Palazzo Valenziano, adibito a sede dalla Sezione di Archivio di Stato, già Archivio Suppletorio nell'Italia preunitaria (a Barletta non è stata ancora completata la Sezione); al Sindaco di Trani ed al Presidente del Consiglio Comunale di Trani affinchè diano atto a tutte le iniziative per revocare la volontà espressa nella conferenza permanente; al Prefetto della Provincia Barletta Andria Trani affinchè convochi la Conferenza Provinciale Permanente per la istituzione degli uffici periferici dello Stato per ridiscutere in ordine alla istituzione della sede provinciale dell'Archivio di Stato, tenendo conto delle determinazioni già assunte in sede di istituzione della Provincia nel 2008, illegittimamente ignorate e disattese. Il Comitato pro Archivio di Stato il giorno 10 dicembre alle ore 19.00 presso l'auditorium della Croce Bianca in Trani alla Via Edoardo Fusco n.57 presenterà ai cittadini la petizione da sottoscrivere al fine di scongiurare l'ipotesi sempre più concreta della istituzione della sede provinciale dell'Archivio di Stato a Barletta e non a Trani».