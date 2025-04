Doppietta per la sede dell' Archivio di Stato: Trani e Barletta pari sono

Social Video 7 minuti Il Ministro della Cultura Giuli a Trani per la sede dell' Archivio di Stato

E venne il giorno, quello del 31 marzo anno domini LLXXV , della doppia inaugurazione, del doppio taglio di nastro, del doppio scoprimento della targa che, all'ingresso dei rispettivi luoghi, fissa a Trani ed a Barletta la doppia sede dell' Archivio di Stato, così come ha decretato il Ministro della Culturacon una decisione che passerà alla storia comedel mezzo bicchiere pieno o vuoto per come lo si voglia vedere.Fra il nastro inaugurale di Barletta e quello di Trani, il Ministro si è concesso una visita al Polo Museale di Trani per ammirare la collezione di macchine da scrivere della Fondazione SECA, forse l'unico momento davvero di cultura della giornata per come è trascorsa a prevalenza di discorsi di rito e centinaia di strette di mano a persone di cui avrà già scordato il nome, ma che prontamente si sono selfati con l' Alta carica dello Stato. perchè ... non si sa mai."La cultura va avanti se supera i campanilismi e se dialoga - ha detto il- abbiamo una tale ricchezza di patrimonio culturale, di depositi, di documenti che possiamo metterli a valore, arricchendo anche dei titoli di archivio di stato varie città, varie municipalità ( la città di Andria sappia che presto sarà sede di Archivio di stato). La cosa bella è il dialogo tra le istituzioni, l dialogo tra i luoghi del sapere, della conoscenza e soprattutto di una memoria viva . (...) Sulla questione che riguarda la decisione della sede a Trani o Barletta, io non conosco alcun tipo di querelle, io conosco la giusta e sana composizione che a volte avviene tra i campanili, che riguarda luoghi di pari bellezza dove alla fine è la concordia che prevale sempre".Quindi è stata una decisione di "buon senso" che tuttavia non accontenta tutti, con dichiarazioni raccolte (interviste in video) che non smorzeranno i toni, anzi che sono destinate a riaccenderle quando senti, ad esempio, il Sindaco di Barletta,, dichiarare, incalzato da una precisa domanda, che i patti sottoscritti a suo tempo, per la costituenda provincia BAT, che concordavano a Trani sede dell' Archivio di Stato, per la sua storia e cultura, sono scaduti come un qualsiasi yogurt: "Sono passati venti anni - ha dichiarato - le cose cambiano e ci si adegua ", una affermazione questa che si metterà sullo stomaco a non pochi attivisti del Comitato pro Archivio di Stato a Trani.Non da meno scevre di polemiche sono le dichiarazioni, peraltro di soddisfazione: "Per come sono andate le cose" dicapogruppo di FDI al Consiglio Comunale di Trani, che si leva dalla scarpa un fastidioso sassolino, ma a Trani si direbbe "un chiancone" , ricordando a tutti di come a suo tempo, a nome del Sindaco, un assessore della sua Giunta avrebbe consentito a spostare la Sede dell' Archivio di Stato a Barletta con un laconico: "Il Comune di Trani potrebbe accettare la soluzione", così si legge in un verbale, magari "barattandola - dice Ferri - con l'istituzione a Trani della sede della Motorizzazione provinciale".Infine le parole del Presidente del Consiglio Comunale di Traniche poco avvezzo a parlare se non nelle sedi istituzionali ha detto: "Bisogna evitare polemiche inutili e distruttive, costruite su menzogne e falsità, spesso anche con cattiveria, siamo stata la prima amministrazione social e quindi si è pensato che si potesse dire tutto: è falso, ma per queste ci saranno le sedi opportune. La cattiveria non porta da nessuna parte, è un atteggiamento che allontana i cittadini dalla politica".In una famosa aria del Rigoletto di Giuseppe Verdi si canta: "Questa e quella per me pari sono", ed è stato un pò il motivo dominante della giornata, ma c'è chi non ha sotterrato l'ascia pronto per una battaglia che ritiene non aver ancora perso e valuta ricorsi alla giustizia amministrativa (TAR) contro il decreto della "sede double" del Ministroed intanto morde per il freno: " E non finisce qui" diceva in TV Corrado Mantoni, staremo a vedere.Fine articolo per sottolineare la presenza alla due cerimonie del Prefetto della BATper tutti l'artefice della soluzione di "buon senso", delle Autorità Militari, del vice Sindaco di Tranied del Sindaco di Barlettaambedue accompagnati da consiglieri ed assessori di riferimento, tutti a fare da corollario al Ministro della Culturache di tutto si potrà lamentare , tranne che dello splendido pomeriggio di sole e della meravigliosa brezza marina che Trani gli ha riservato.