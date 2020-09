Comunicazione ai lettori

In riferimento alla cancellazione dal flusso delle notizie dell'articolo a firma di Giovanni Ronco dal titolo "Se il gioco di squadra è quello che fa bene (alla politica)", gli Editori e la Redazione di TraniViva respingono fermamente illazioni provenienti anche da esponenti politici su presunti condizionamenti da parte di alcuno. Tutt'altro. Il network, che si compone di 18 portali, segue una precisa e netta linea editoriale orientata all'equilibrio, all'imparzialità, all'oggettività dei fatti. Lo scritto che non appare più sul nostro portale, benché il suo estensore fosse perfettamente a conoscenza dello spirito che anima l'informazione del VivaNetwork, non rispondeva ai requisiti sopra citati. Peraltro, la pubblicazione in questione non era passata dal vaglio direttore, responsabile alla pari dell'estensore, dei contenuti. Tale chiarimento era necessario al fine di tutelare l'onorabilità di una testata che, sin dalla sua fondazione, si è distinta per l'autorevolezza e la serietà del servizio fornito.