“Comunicazione Berniana” a Trani, nel ricordo del dott. Paolo Miglionico

Grande riscontro di pubblico e partecipazione al "Corso introduttivo alla Comunicazione Berniana", evento culturale, sostenuto e patrocinato dall'amministrazione comunale, organizzato dal Sieb (Seminari Internazionali Eric Berne) e dall'Associazione no profit Arges, che con professionalità e sacrificio si occupa di assistenza domiciliare a pazienti neoplastici e fragili.La giornata è stata dedicata alla formazione, e in particolare alla "comunicazione" così come impostata metodologicamente da Eric Berne, psichiatra e psicoterapeuta nordamericano di origini europee nel suo approccio più ampio alle "professioni di aiuto". Il corso si è svolto nella sala "Ronchi" della Biblioteca Comunale di Trani: si sono alternati relatori di provata e riconosciuta esperienza, tutti analisti transazionali: Achille Miglionico, medico psichiatra; Neus Lopez Calatayud (Roma) e Patrizia Vinella (Putignano), psicologhe hanno illustrato con videoproiezioni teoria e aspetti pratici della metodologia analiticotransazionale sottolineando come l'approccio berniano vada inquadrato negli studi sulla comunicazione sorti nella seconda metà del Novecento e come la griglia di lettura proposta sia efficace nel comprendere – quasi alla moviola - le transazioni tra soggetti comunicanti. Una breve relazione è stata curata della dr.ssa Luana Scarafile, manager che opera nella formazione in Olanda. Al termine del corso sono stati rilasciati attestati di partecipazione con valore curricolare e riconosciuti dalle organismi sovranazionali.Non si può sottacere che l'evento abbia avuto momenti di intenso pathos nel ricordo finale del dr. Paolo Miglionico (nella foto di copertina) psicologo e pedagogista, co-fondatore dell'Istituto Sieb Italia-Spagna scomparso prematuramente nel novembre scorso. Colleghi, allievi, amici stretti e affetti cari hanno dedicato poche ma commosse parole nel ricordo dell'uomo, del professionista d'aiuto e del formatore costantemente impegnato nel supporto al prossimo. Al riguardo, uno speciale ringraziamento va ai dottori Achille Miglionico, fratello di Paolo, e Enzo Falco, presidente Arges, per le parole spese né si può dimenticare l'assistenza continua e affettuosa che la stessa Arges e Antonio Lavermicocca hanno profuso nei ultimi giorni di vita terrena del dott. Miglionico, che si è sempre mostrato "leone" nell'affrontare il male inesorabile che lo consumava, lavorando sino a poco prima della fine.La programmazione degli eventi dell'Istituto Sieb proseguirà con una selezione di moduli di approfondimento in cui gli elementi della Comunicazione Berniana saranno approfonditi e messi alla prova con applicazioni teorico-pratiche. Si prevede un prossimo incontro, il 5 maggio dalle 9 alle 14, dedicato ai "Fondamenti di A.T. – Comunicazione berniana" presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Foggia, con introduzione del Prof. Antonello Bellomo, titolare della cattedra di Psichiatria. A seguire si terranno incontri periodici e a tema di cui sarà data puntuale comunicazione. Attualmente in preparazione sono infatti gli eventi "Training su canale empatico della comunicazione", "Analisi berniana e post-berniana dei giochi transazionali", "Analisi dei giochi e copione nelle organizzazioni"; "Vittimologia e criminologia della violenza: femminicidi, mono-omicidi, omicidi seriali, stragi e mass murderer". A questa serie di nuovi seminari sarà data opportunità di partecipazione mirata con scelta selettiva del singolo argomento o con scelte multiple per gli aventi diritto nel quadro di un master annuale e certificato. Informazioni e dettagli sulle nostre pagine social e all'indirizzo mail sieb.segreteria.eventi@gmail.com