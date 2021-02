Conto alla rovescia per SuonArt, l'Arte che racconta il Suono

"Abbiamo girato anche durante le notti del coprifuoco, abbiamo montato e smontato col freddo, ci abbiamo messo l'anima, ma finalmente ci siamo: i video di SuonArt sono tutti pronti e domani grazie a Traniviva potranno cominciare a far viaggiare la nostra Città" .Sono parole del Presidente dell' Associazione IN MOVIDA, nonchè visionario ideatore di "SUONART", Mimmo Laurora, a ventiquattr'ore dalla presentazione su Traniviva del primo video girato in piazza Longobardi ; è emozionato e profondamente grato ai commercianti di Trani che numerosi hanno creduto e consentito la realizzazione del progetto nonostante il periodo storico poco favorevole dal punto di vista economico.Gratitudine espressa anche al Comune di Trani, la Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza della Città di Trani che hanno permesso la realizzazione di un evento unico nel suo genere.SUONART è un modo nuovo di presentare il fascino di Trani ideato unendo la passione per la musica e quella per la propria città. La musica è nuova , quella mixata dai dee jay più in auge nel nostro territorio; e Trani raccontata nella psichedelicità di una atmosfera anch'essa nuova è sempre più bella.Il racconto dei luoghi è sapiente e intrigante, a cura della guida turistica tranese Andrea Moselli, che in SUONART svolge il suo ruolo in un viaggio sensoriale attraverso un percorso che coinvolgerà la location; per la prima " puntata" di piazza Longobardi l'esibizione è del dj Tranese Krispino, produttore musicale e partecipante all' ultima edizione di TOP DJ su ITALIA 1.Quella di domani sarà la prima di cinque puntate che saranno presentate in anteprima esclusiva sul portale Traniviva per i prossimi cinque venerdì.