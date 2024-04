"Colpa d'Alfredo TV" si trasforma in uno show itinerante estivo

Dopo il successo di ascolti sulle migliori tv regionali italiane in 14 anni di programmazione no-stop, il music talk-variety "Colpa d'Alfredo TV" si trasforma in show itinerante estivo, proponendosi tra le novità della bella stagione, con i suoi migliori artisti e il supporto di "super ospiti", come vetrina televisiva di intrattenimento e spettacolo e per promuovere i luoghi più suggestivi del Belpaese ed in particolare il turismo, la cultura, l'arte, l'enogastronomia e la moda.In ogni tappa è previsto uno show musicale, della durata di tre ore circa, condotto da Alfredo Nolasco, ex disc-jockey e storico ideatore del format. Sulla ribalta, dopo numerose tournée di successo, le eccellenti voci di Micky Sepalone e Angela Piaf, le musiche della "Italianissima Band", che saranno protagonisti di un particolare viaggio tra i grandi successi della canzone italiana e classica partenopea. In programma, in apertura di ogni serata, un dj set al femminile, con animazione.Come nel format recentemente in onda sul can.519 di Sky e Tivusat in tutta Italia e sul can.16 dtt di Puglia e Basilicata, in ogni serata, caratterizzata da musica, bellezza e comicità, con la partecipazione di numerosi personaggi dello spettacolo nazionali e locali, è prevista anche una vetrina televisiva finalizzata a promuovere i luoghi più suggestivi ed in particolare il turismo, la cultura, l'arte, l'enogastronomia e la moda.In ogni tappa, infatti, una troupe della redazione di "Colpa d'Alfredo TV", realizzerà una speciale cartolina dedicata alla località, oltre a servizi relativi a personaggi, tradizioni, usi e costumi del luogo."Colpa d'Alfredo TV Tour" è organizzato con il patrocinio di Pugliapromozione. Media partner: TRM Network/Sky Tivùsat can.519.