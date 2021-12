Contrada Matinelle, il nuovo volto della costa sud: il consiglio comunale approva all'unanimità

Social Video 1 minuto Provvedimento Matinelle, intervista a Bottaro

Restituire alla città il tratto di costa a sud della città, uno dei punti più belli ed interessanti dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e, perché no, anche turistico: è stato approvato all'unanimità con 24 voti favorevoli (comprese le opposizioni, che hanno responsabilmente assicurato la presenza numerica su questo importante argomento) un provvedimento definito "epocale", il punto all'ordine del giorno dell'odierna riunione del consiglio comunale che riguardava il "Programma di riqualificazione e rigenerazione territoriale nell'ambito costiero ricadente in contrada Matinelle nel Comune di Trani. Procedura espropriativa – Approvazione studio di fattibilità tecnico economico del progetto di opera pubblica in variante al Pug", con il quale si darà nuova vita da un tratto di sosta straordinario e da tempo in stato di abbandono.Con un finanziamento di 2milioni e 444mila euro su una spesa prevista di 2 milioni e 960mila euro, su quel tratto di costa verranno realizzate opere come il consolidamento della falesia, la sistemazione del verde e piantumazione di alberi, percorsi di viabilità ciclo-pedonale, aree di sosta e aree attrezzate, impianto di orti urbani, nuovo arredo arredo urbano e opere di rifunzionalizzazione dell'area ex Cava-Le conche, che saranno finalizzate anche ad iniziative artistico culturali e fruizione della costa per balneazione; previsti anche impianto video sorveglianza e illuminazione, e ripristino muretti a secco.