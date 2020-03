Contro il coronavirus, "Batti la paura, sorridi": i post it anonimi invadono Trani

Si trovano sulle serrande dei negozi o più in generale dai luoghi destinatari delle restrizioni previste nel decreto legge varato dal Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza sanitaria legata all'epidemia del Coronavirus. Post-it anonimi con un messaggio semplice, ma importante, soprattutto in questo periodo di emergenza. «Batti la paura, sorridi!»., si legge sui foglietti colorati che stanno apparendo in città.In giorni in cui l'Italia intera sta attraversando l'emergenza del Coronavirus e le notizie si susseguono senza sosta, ecco spuntare un messaggio di speranza per la popolazione tranese, altamente scossa per gli ultimi casi confermati anche nella Bat.Tra "bufale" su Facebook e messaggi audio, spesso anche in città si è toccato l'apice della psicosi. L'autore/autrice del messaggio invece invita a sorridere e non gettarci nello sconforto, un buon auspicio e un gesto di cura per tutti.