Coronavirus e strutture ricettive, l'associazione Trani Incoming chiede chiarimenti a sindaco e Regione

E' un momento particolare per tutti i comparti, e il settore turismo è, a detta di tutti, uno dei più colpiti. Con la nostra associazione e con altri operatori del settore, siamo in contatto da diverso tempo per cercare di immaginare il tessuto turistico di Trani e della nostra Puglia post emergenza. Non abbiamo mai perso la voglia di trovare il giusto approccio per affrontare l'estate in maniera sicura per noi esercenti e per i turisti che, speriamo, riusciranno a godersi un po' di relax nei mesi a venire.L'emergenza sappiamo bene che non è passata, ne siamo pienamente consapevoli, e se guardiamo attentamente ai numeri, e alla reale situazione del Paese, non vogliamo riaprire a tutti i costi senza valutare bene e attentamente qualsiasi aspetto di questa pandemia. La salute viene prima di tutto, e considerare di poter aprire le porte della propria struttura rischiando che i numeri tornino a crescere, sarebbe peggio che attendere ancora, pur non sapendo quanto. Urge però una riflessione da parte del governatore della nostra regione Michele Emiliano e del nostro sindaco Amedeo Bottaro. Il tessuto turistico pugliese è differente rispetto a tante altre regioni italiane. Tra le nostre strutture ricettive, piccole e grandi, abbiamo alberghi, agriturismi, resort, ostelli, case vacanze e bed and breakfast.Negli ultimi 15 anni il numero di questi ultimi in Puglia, a maggior ragione nella nostra città, è cresciuto in maniera esponenziale e ha dato un reddito a tante famiglie. Parliamo di reddito poiché sia che sia il lavoro principale di un individuo, sia che sia un reddito a latere, è pur sempre un reddito. Alla Amministrazione della città di Trani e alla regione Puglia non facciamo richieste, ne invochiamo a voce alta una riapertura immediata. Ma poniamo un quesito e una riflessione da porre in essere nel breve termine: secondo l'ultimo Dpcm, rispetto agli ultimi due mesi, dal 4 maggio alcune disposizioni cambieranno.Confrontandoci, ci siamo resi conto che diverse strutture, siano esse alberghi, residence, bed & breakfast imprenditoriali o familiari, stanno ricevendo in queste ore diverse richieste per familiari e amici al nord in cerca di alloggi per la quarantena imposta dall'ordinanza del 29 aprile del governatore Emiliano; lavoratori e tecnici che per motivi disparati si muoveranno per lavoro sul territorio regionale; persone che chiedono alloggio per situazioni familiari. Trani, dati alla mano, non è Vieste, o Polignano. Non lo diciamo assolutamente per mero campanilismo. Ma oltre ad essere città turistica, è anche una provincia con 56 mila abitanti, con un hinterland di 250mila abitanti, e ha un tessuto economico che la porta ad avere soggiorni nelle strutture ricettive non necessariamente inerenti direttamente al turismo.Ad oggi, non c'è una normativa di riferimento, una ordinanza che disciplini come comportarsi e quali misure adottare. E le istituzioni che abbiamo contattato direttamente, non sono state in grado di fornirci delle linee guida univoche: sicuramente non per demerito o perché non facciano bene il loro lavoro, ma perché ciò che ci ha investito accade per la prima volta nel mondo, in Italia e in Puglia, e tutti quanti stiamo "navigando a vista", sperando che i numeri tornino a farci sorridere. Resta il fatto che comunque una risposta, via mail o per telefono, ai potenziali ospiti le strutture dovranno darla. Chiediamo solo una riflessione in merito, all'assessore al turismo e sindaco Bottaro. E al governatore Emiliano, che non potrà non prendere in considerazione il tessuto turistico di una delle mete turistiche più ambite di Puglia.- Associazione Trani Incoming