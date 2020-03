Coronavirus, online il nuovo modulo di autocertificazione

È online il nuovo modello di autocertificazione in caso di spostamenti durante il blocco per il contenimento del COVID-19.L'attuale documento contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena oppure risultati positivi al COVID-19.Clicca qui per scaricare il modulo.