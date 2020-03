Coronavirus, sospesi eventi ed attività nei luoghi pubblici

Il governo ha varato stanotte delle ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 che trovate pubblicate sul sito Istituzionale della Città di Trani.Tra le altre cose:sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar sono consentite, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.E' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.Alle 12 è stato convocato un incontro in Prefettura. Verrà chiesto che tutte le Forze dell'Ordine siano dispiegate sul territorio, nessuna esclusa.