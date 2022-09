Corri con la "Tommaso Assi": invasione allegra, colorata di centinaia di appassionati e professionisti

Prima il triathlon con tuffo nelle acque della costa tranese, poi la gara amatoriale, infine l'agonismo della più "classica" della gare sulle strade cittadine questa mattina: in questi giorni la città è inondata piacevolmente di podisti, sportivi, e comunque appassionati dell'atletica per un calendario che vede il culmine di Tranincorsa 2022, Half Marathon, gara sportiva, tappa del Corripuglia 2022, giunta alla sua XII edizione, organizzata dalla "Asd Atletica Tommaso Assi", con i patrocini della Regione Puglia, Comune di Trani, Coni e Fidal.Diverse centinaia, anzi migliaia di sportivi, e li chiamiamo così perchè lo sport è universale con le sue decine di sfaccettature, si sono ritrovati a Trani per partecipare a questo calendario organizzato con grande professionalità, che ha visto coinvolte diverse componenti, affinchè tutto si potesse svolgere nella migliore delle situazioni.E la gente ha risposto con positività, partecipando o soltando assistendo, in un'atmosfera sportiva di gioia, perchè davvero l'importante non è vincere ma partecipare, anche solo nelle retrovie.