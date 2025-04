Cosa fai a Pasquetta? Gli appuntamenti a Trani

"Pasquetta dei bambini" (piazza della Repubblica, dalle ore 17:00): Spettacoli di artisti di strada, giochi gonfiabili, la presenza di mascotte amate dai più piccoli e un'area ristoro dedicata ai bambini.

"Pasquetta Street" (lungomare Cristoforo Colombo, ore 10:00-22:00): Musica dal vivo, aree food con diverse proposte gastronomiche, tornei sportivi e intrattenimento per tutte le età in riva al mare.

Mostra "Di legno sacro": Ingresso gratuito.

Museo Diocesano e Museo delle Macchine per Scrivere con visita guidata

Mostra fotografica di Gianni Berengo Gardin (Lunedì: ore 11:00, 12:00, 17:00 e 18:00 (Visite guidate con la curatrice)

Mostra: Collezione della Regina Margherita (allestita fino a metà ottobre 2025, salvo proroghe)

Visita alle architetture interne

Visita al campanile

La giornata del Lunedì dell'Angelo di quest'anno già si preannuncia mite per il clima e per Trani turisticamente molto affollata, le proposte non mancano per accontentare tutti i gusti tra cultura, tradizione e divertimento. cominciamo da quest'ultimo aspetto.Si continua poi con arte, cultura, mostre e tradizione:- Polo Museale Diocesano (Orari: 9:30-13:00 e 16:00-19:00)- Palazzo delle Arti Beltrani: (Orario continuato10:00-20:00)- Castello Svevo: 8:30-19:30 (orario continuato)- La Cattedrale di Trani . (Orari: 9:00-12:30 e 16:00-19:00)