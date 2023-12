Crea Natale, in via San Martino il presepe moderno

Trani si prepara al Natale con Le Vie del Natale che continua con un'esplosione di luci ed eventi nel centro storico. La città si trasforma in un incanto e offre ai visitatori una festa piena di suoni, colori, emozioni e calore.Proseguono le iniziative del progetto CREA Giò, voluto dal Comune di Trani, dall'assessorato per le Politiche Giovanili, pensato e realizzato dai giovani della Città. Dopo aver messo realizzato già preziosi appuntamenti culturali come quello di CREA Culture lo scorso 2 Dicembre, arriva CREA Natale, il nuovo programma di iniziative che è stato e pensato realizzato dai giovani per i giovani della città, provocando e stimolando anche delle riflessioni che alla luce del messaggio natalizio acquistano forza.Come già successo nei precedenti appuntamenti, Crea Natale ha voluto adottare una strada del Centro Storico, una delle più antiche e preziose, ovvero via San Martino, trasformandola in una strada ricca di addobbi e luci dove passeggiare significa anche incantarsi. Non mancherà quell'elemento di riflessione che ricondurrà i cittadini all'atmosfera più vera del Natale, fatta anche di dono e attenzione alle realtà emarginate e problematiche che ci circondano.Da oggi (ore 20.30) in via San Martino verrà installato un presepe moderno fatto di foto, poesie, canzoni, parole e riflessioni su tematiche e problematiche che coinvolgono il mondo dei giovani, come i temi del bullismo, della violenza, del cambiamento climatico, della guerra e così via. Sotto ogni immagine, si potranno leggere dei riferimenti biblici che accompagneranno i visitatori in questo percorso di riflessione e ricerca del vero senso del Natale.Le iniziative andranno avanti nei prossimi giorni con la realizzazione di diversi appuntamenti di svago ma anche di riflessione, nell'augurio che questo Natale possa regalarci davvero speranze di cambiamento.