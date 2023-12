Crolla una parte del solaio dell'ex casa di riposo, la segnalazione del Comitato

«La struttura della casa di riposo Vittorio Emanuele II è davvero in uno stato preoccupante. È stato segnalato al comitato il crollo di una parte del solaio. Riteniamo che sia urgente un intervento anche per la salvaguardia degli ignari passanti»: lo dichiara in una nota, Maria Grazia Lestingi, del Comitato "In difesa della Casa di Riposo". «Difficile sorprendersi di un crollo della struttura. Nove anni fa, in tutta fretta, furono trasferiti gli ospiti della casa di riposo per poter restaurare la struttura che necessitava di lavori. Nonostante "l'evacuazione" e un buon patrimonio a disposizione, in nove anni non è stato fatto nulla, nemmeno un progetto. Completamente abbandonata. Un po' di vergogna no?».