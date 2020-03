"Cronache dall'interno": Marco Papagni, un medico che si racconta

"Cronache dall'interno" non è solo un libro a metà tra l'autobiografico e la rassegna di ricordi personali. E' un libro che racconta un'esperienza di vita e professionale e che man mano che le pagine scorrono verso la fine, ti dispiace quasi di ultimare nella lettura. Perchè ti fa commuovere. Perchè ti fa capire cosa significhi lavorare e sacrificarsi, rischiare, scommettere e vincere sulle proprie possibilita, sfruttando il coraggio e le qualita' personali. E' la storia del dottor Marco Papagni, edito cinque anni fa, ma che ho "ripescato" per voi, perchè mi sono reso conto di non avervene mai ancora parlato.Marco Papagni decise di pubblicare questo volume agile e ben strutturato con la casa editrice "La Nuova Mezzina", per farci partecipi della sua esperienza che e' divenuta anche la nostra: quando abbiamo sempre cercato, come lui, di investire sul progresso e sulle nuove tecnologie, quando abbiamo creduto in noi stessi, quando ci siamo immedesimati nel dolore e nella sofferenza del nostro prossimo.Infatti, Marco Papagni, raccontando l'evoluzione e lo sviluppo del suo studio di anslisi cliniche, ha raccontato i tanti casi clinici affrontati ed il piu' delle volte risolti, con una prosa semplice ma elegante, presentando con discrezione e non senza una punta di humor e/o ironia, le varie storie di pazienti che a lui si sono rivolti.E' commovente scoprire quella pietas e quella humanitas emanate dal medico che si compenetra nella disperazione, a volte, o nella preoccupazione, altre volte, dei pazienti che a lui si rivolgevano, ora con fiducia, ora con timore, ora con una punta di diffidenza verso i nuovi tipi di esami che il Progresso offriva e che Papagni assumeva ed assume come "scommessa" vincente, alla pari dei tanti professionisti di cui si e' circondato, e si circonda, per il miglioramento della vita e per la cura dei pazienti.E' interessante scoprire come per ogni capitolo, Marco Papagni affianchi all'episodio raccontato in stile romanzato, del singolo caso di una certa malattia, una scheda tecnica, medica, che spieghi scientificamente la determinata patologia, gli effetti, le cause, i sintomi, le componenti chimiche organiche coinvolte nel caso.Un piccolo gioiello da recuperare e da leggere tutto d'un fiato, insomma con le cronache mediche viste dall'interno, da quella parte che abbiamo dinanzi, quando siamo alle prese con una patologia: la parte medica che deve offrirci speranza, fiducia, benessere.