Da Trani a Francoforte: successo per Marco Cassanelli e Deckard al "Momen"

Marco Cassanelli e Beppe Massara (anche noto come Deckard) sono stati ieri sera i primi Italiani ad esibirsi live nel prestigioso Museo di Francoforte dedicato alla Musica Elettronica Moderna, uno dei tempi della club culture europea unico nel suo genere.In questo "tempio" della tecnologia il duo tranese ha presentato "Splitted" un album realizzato col sostegno di Puglia Sounds Records 2022, pubblicato da T.a. Rock Records/Electronic Division di Trani e distribuito dalla tedesca Decks Records in tutto il mondo.Il 2022 è un anno di intensa produzione discografica per il duo elettronico noto ai più per la raffinata tecnica sui modular synth, Splitted è una riflessione sulle divisioni e sulle scissioni profonde che attraversano il XXI secolo ed un tentativo di ricomporle musicalmente, i nuovi brani sono la logica prosecuzione dei precedenti contenuti nell'ep "Opus Sectile" uscito ad Aprile 2022, in entrambe le release l'architettura delle composizioni è ispirata alle geometrie e alle simmetrie utilizzate in tutte le arti visive, scultoree e performative.Tutte le tracce sono state prodotte a Trani - Italy tra marzo ed aprile 2022 presso il Deckard's Studio."Splitted" come tutta la discografia del duo è il risultato di studio live sessions registrate utilizzando analog and modular synthesizers, l'utilizzo di strumenti così particolari caratterizza il suono di Marco Cassanelli and Deckard sia nelle produzioni discografiche che dal vivo.Tale approccio analogico e di improvvisazione non digitalmente calcolata e programmata, dona ai brani registrati quello stesso feeling che hanno durante i modular live set.Nelle loro performance Marco Cassanelli and Deckard hanno riproposto tutto il loro repertorio in una sorta di "mash-up" che diventa un unico flusso senza interruzioni in cui i brani vecchi e nuovi vengono rimescolati e rielaborati seguendo il mood del momento andando verso sonorità più ambient o deep facendosi influenzare dal contesto live e dal luogo.Le morbide geometrie di Splitted diventano materia plasmabile, oggetto di interpretazione e cambi di prospettiva, forme fluide in un continuo rimescolarsi caleidoscopico.La cover di Splitted è un artwork dall'artista russa Elena Romenkova.La realizzazione dell'albm è frutto di una Operazione finanziata a valere sul Poc Puglia 2007-2013 – Azione "Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo".A marzo 2023 riparte il tour con le date europee di Amsterdam, Barcellona e Dresda.