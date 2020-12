Dal film Junior alla vita reale: Thomas Beatie “il mammo”

Ogni donna almeno una volta nella vita ha detto che un uomo dovrebbe provare le sofferenze del parto e ogni uomo ha letteralmente ignorato la frase. Nel 1994 usciva nei cinema "Junior" interpretato da Arnold Schwarzenegger e Danny Devito, che sotto forma di commedia traspongono sul grande schermo la storia della prima gravidanza maschile. In realtà questa storia cinematografica può essere raccontata nella vita reale…"Thomas Beatie è il mammo protagonista di questa vicenda; nel 2008 fece parlare di se' con la sua gravidanza. Alla nascita si chiamava Tracy Lehuanani LaGondino ed era di sesso femminile , ma non essendo a suo agio in un corpo femminile intraprende un percorso per cambiare sesso e divenire un uomo, senza mai però farsi asportare l'utero. Thomas si è sposato, ma la notizia che sua moglie non poteva avere figli, lo ha spronato ad interrompere le cure ormonali ed affrontare lui stesso la gravidanza. La prima figlia della coppia è nata nel giugno 2008, dopo un anno ha partorito il secondo figlio e poi ha annunciato di aspettare il terzo" .14 anni prima di questa vicenda, nei cinema, la gente guardava nascere una bella bambina partorita da un Arnold Schwarzenegger sotto cure ormonali, la gioia di Diana Reddin che non riusciva ad avere figli…e nessuno avrebbe mai pensato che 14 anni dopo avremmo visto un "mammo".