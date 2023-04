Daniele Cassioli, campione europeo paralimpico di sci nautico: "Trani un posto incredibile...in tutti i sensi!!"

ll sorriso di Daniele insegna davvero a "vedere con il cuore", come è intitolato il suo ultimo libro. E in Piazza Duomo a Trani ha goduto di una bellezza che è andata davvero al di là di degli occhi.La brezza del mare , lo sciabordio lento delle onde, il vociare dei tanti turisti, Giovanni con il suo organetto ai piedi della cattedrale... Daniele ha percepito bellezza davvero in un modo speciale, che l'amplificazione dei sensi oltre la vista gli ha permesso, tanto da condividere un post sulla sua pagina Facebook carico di gioiosa emozione:"Mi dispiace per voi vedenti, spesso le foto non sono inclusive: come faccio a raccontarvi i rumori e i profumi di questo posto incredibile? "Daniele, di passaggio a Trani, ha trascorso qualche ora in compagnia di alcuni amici ai quali è legato a da una profondo affetto nata con le iniziative del Teatro del Giullare da lui condivise lo scorso anno e per le quali ha ricevuto anche il premio del Festival. Qualcosa bolle in pentola con la compagnia in continuo fermento del Festival? Tutto lascia pensare e comunque sperare di sì, poiché in tema di inclusione Daniele è davvero un campione, oltre ai risultati straordinari che raggiunge nello sci nautico sia nella categoria slalom che nella categoria figure.E che un campione di questo calibro sia dell'anima che dello sport abbia voluto sottolineare sulle sue pagine social questo legame con la Città è un fatto che non può che inorgoglirci.