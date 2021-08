Deportati, internati militari e partigiani della Bat: un nuovo appuntamento con la storia

Deportati, internati militari, partigiani e vittime della vendetta tedesca della Bat. Questo il nome del libro di Ippazio Antonio Luceri e Roberto Tarantini che sarà presentato il 5 agosto, nella sede di Arkadihub in via Nigrò, 18.Ci sono momenti in cui alcune persone fanno scelte che cambiano la loro vita e il corso della storia. Questo libro, frutto del meticoloso lavoro di ricerca storica di Ippazio Antonio Luceri e Roberto Tarantino, è un tributo a tutti quei giovani e giovanissimi ragazzi tranesi e della BAT che scelsero di mettere la propria vita al servizio della patria, della libertà e dell'uguaglianza determinando la sconfitta della violenza nazi-fascista. Una serata dedicata alla storia e alle storie di giovani coraggiosi della nostra comunità dove interverranno gli autori Pati Luceri e Roberto Tarantino. Modera Luca Morollo.L'evento promosso dalla sezione ANPI cittadina, rientra negli eventi di attivazione del nuovo centro culturale Arkadihub di via Nigrò 18. L'evento potrà essere seguito in presenza e in diretta streaming sul canale youtube di Radio Staffetta - ANGinRadio Trani https://www.youtube.com/watch?v=R3ttHze2A30. La Cittadinanza è invitata.