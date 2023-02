Di Marzio assolto: «Oggi si chiude il primo capitolo di una storia di malagiustizia»

«Oggi con il riconoscimento della mia estraneità da ogni fatto delittuoso si chiude il primo capitolo di una storia di malagiustizia. Il successivo sarà quello di verificare se il mio arresto la sofferenza patita dalla mia famiglia i danni economici alla mia azienda siano imputablli alle modalità con cui la procura ha svolto le indagini ricorrendo persino alla falsificazione di verbali così come sta emergendo in un processo a Lecce a carico del pm che ha condotto le indagini e che è stato condannato in via definitiva per violenza ai testi»: sono le prime parole dell'ex vicesindaco Di Marzio a commento della sentenza che lo assolve insieme al sindaco Gigi Riserbato nell'ambito dell'inchiesta Sistema Trani perché il fatto non sussiste.«La mia battaglia - conclude - non è animata da spirito di vendetta ma mira solo ad evitare che quel pm possa continuare a svolgere la sua funzione con il rischio di coinvolgere altri innocenti in processi privi di qualsivoglia fondamento».