Rinnovo organi statutari per l'associazione Delegati Vendite Giudiziarie di Trani

L'Associazione Delegati Vendite Giudiziarie di Trani, aderente all'Associazione nazionale di Coordinamento Delegati e Custodi – Per lo studio del diritto dell'esecuzione forzata e delle crisi economiche, ha provveduto a rinnovare i propri organi statutari. In particolare l'assemblea degli iscritti, svoltasi giovedì 13 luglio 2023, ha eletto il nuovo consiglio direttivo che nella sua prima contestuale riunione ha provveduto a designare le ulteriori cariche statutarie.Il nuovo consiglio direttivo dell'Associazione è composto da: Lucio DE BENEDICTIS, avvocato (presidente); Maria Francesca MAZZONI, notaio (vicepresidente); Stefano CHIARIELLO, avvocato (segretario); Nunzia DI PALMA, dottore commercialista (tesoriere); Silvio BALDASSARRE, avvocato (consigliere); Luigi BARBERA, avvocato (consigliere); Giuseppe BONADIES, dottore commercialista (consigliere); Antonella BUSSETI, notaio (consigliere); Daniela CAMPANILE, avvocato (consigliere); Annamaria CAPUTO, avvocato (consigliere); Maria Rosaria LOSITO, avvocato (consigliere); Fabio MAGARELLI, dottore commercialista (consigliere); Giulia MUROLO, avvocato (consigliere); Gennaro ROCIOLA, avvocato (consigliere); Cecilia TEDONE, avvocato (consigliere).Sono stati designati soci e consiglieri onorari i precedenti presidenti Antonella DALENO (avvocato) e Nicola Ventura (avvocato). Sono stati inoltre designati soci e consiglieri onorari l'On.le Mariangela MATERA (dottore commercialista), il dott. Francesco CAMPI (notaio), l'avv. Francesco LOGRIECO (presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani), il dott. Alberto MUCIACCIA (presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani) e la dott.ssa Antonella TRAPANESE (Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani).È stato eletto come nuovo revisore dei conti dell'Associazione il dott. Giuseppe LUGLIO, mentre il nuovo comitato scientifico dell'Associazione è composto da: Antonella BALDASSARRE, avvocato; Francesca DE VECCHIS, avvocato; Vincenzo DI NUNZIO, dottore commercialista; Antonio GRINER, dottore commercialista; Maurizio MUSCI, avvocato; Andrea PAGLIANI, avvocato; Luigi VESCIA, avvocato.Il presidente uscente Nicola VENTURA ha illustrato l'intenso lavoro svolto dall'Associazione nell'ultimo triennio, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione e altre iniziative, che hanno sempre incontrato grande apprezzamento da parte delle categorie professionali coinvolte e che hanno portato ad una costante crescita degli iscritti.Il nuovo presidente Lucio DE BENEDICTIS, con il plauso di tutti i presenti, ha ringraziato il gruppo di lavoro uscente e ha presentato le prossime iniziative che saranno intraprese dall'Associazione, chiedendo a tutti gli aderenti di affiancarlo e supportarlo.L'Associazione Delegati Vendite Giudiziarie di Trani è stata costituita il 27 maggio 2016 e si propone di promuovere momenti di aggregazione, conoscenza, formazione e confronto tra i professionisti (avvocati, commercialisti e notai) che si occupano di procedure esecutive individuali e concorsuali, al fine di creare sinergie tra le varie professionalità interessate, nonché di diffondere le prassi operative più virtuose.In tale ottica, l'Associazione è impegnata nell'organizzazione periodica di convegni e di incontri di studio che consentono di esaminare e risolvere le principali criticità tecniche ed operative della materia, attraverso il coinvolgimento di esperti della materia, nonché il confronto con i giudici dell'esecuzione e dei giudici delegati al fallimento.Per informazioni, anche in ordine alle modalità di adesione all'Associazione, si può contattare il segretario avv. Stefano CHIARIELLO (cell. 340.246.78.02; e-mail advg.trani@gmail.com).