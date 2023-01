È stata inaugurata la nuova sede dell'Archivio del Tribunale, in via Sant'Annibale Maria di Francia, 100. Un intervento fondamentale nell'ambito dell'abbattimento dei costi della giustizia e che si aggiunge anche al restauro di Palazzo Candido, in piazza Cesare Battisti, sede del Tribunale civile, da poco reso fruibile. Alla cerimonia era presente anche il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto che si è complimentato per il lavoro svolto.Il presidente De Luce poi, a distanza di pochi giorni dall'inaugurazione delle due nuove strutture, incontrerà tutti coloro che lo hanno affiancato durante il suo mandato al vertice degli Uffici giudiziari di Trani, iniziato il 3 gennaio 2017, dando loro appuntamento venerdì 20 gennaio, alle 17:30, presso il Polo museale diocesano di Piazza Duomo per una cerimonia di saluto.