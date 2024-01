Tentata induzione indebita e falso ideologico: condannato Carlo Maria Capristo,ex procuratore di Trani

Carlo Maria Capristo, ex procuratore capo di Trani e di Taranto, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione (pena sospesa) e al pagamento delle spese processuali dalla sezione penale del Tribunale di Potenza, presieduta da Rosario Baglioni, per tentata induzione indebita e falso ideologico.Per un'altra serie di ipotesi accusatorie relative a quest'ultimo reato, Capristo è stato assolto "perché il fatto non sussiste". Come riportato dalla agenzia Ansa, è questa la sentenza che ha definito il primo grado del processo a carico del magistrato coinvolto in una vicenda che riguardava un suo presunto tentativo di induzione verso la pm Silvia Curione per agevolare tre imprenditori di Bitonto (Bari), Giuseppe, Cosimo e Gaetano Mancazzo, attraverso il suo autista (poi uscito dal processo con patteggiamento e condanna a due anni).I fratelli Mancazzo sono stati condannati ciascuno a due anni di reclusione (pena sospesa) e al pagamento delle spese processuali. Maria Capristo, ex procuratore capo di Trani (Bat) e di Taranto, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione (pena sospesa), e al pagamento delle spese processuali, dalla sezione penale del Tribunale di Potenza, presieduta da Rosario Baglioni, per tentata induzione indebita e falso ideologico.Per un'altra serie di ipotesi accusatorie relative a quest'ultimo reato, Capristo è stato assolto "perché il fatto non sussiste".È questa la sentenza che ha definito il primo grado del processo a carico del magistrato coinvolto in una vicenda che riguardava un suo presunto tentativo di induzione verso la pm Silvia Curione per agevolare tre imprenditori di Bitonto (Bari), Giuseppe, Cosimo e Gaetano Mancazzo, attraverso il suo autista (poi uscito dal processo con patteggiamento e condanna a due anni).I fratelli Mancazzo sono stati condannati ciascuno a due anni di reclusione (pena sospesa) e al pagamento delle spese processuali.(fonte: Ansa)