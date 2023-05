"Diamo voce al silenzio": domani con Save proposte e iniziative contro la violenza sulle donne

Accogliere le donne che subiscono violenza, accompagnarle per ricostruire stima e fiducia in sé, prevenire la violenza promuovendo sensibilizzazione e formazione sul territorio.È questa dal 2012 la mission di "Save", servizio offerto dal Centro Antiviolenza dell'Ambito Trani - Bisceglie, della Cop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà del "Centro Jobel" di Trani.La violenza contro le donne necessita dell'interessamento di ogni rappresentante della società civile per far fronte comune a quella che ormai sta degenerando in una piaga sociale. A tal scopo, *venerdì 12 Maggio alle ore 19:30, presso l'Auditorium della Chiesa evangelica "Pienovangelo - Trani*" in via Papa Giovanni XXIII n. 81/C, si terrà un incontro di sensibilizzazione che avrà come relatori: la Dr.ssa Tonia Sotero, Psicologa e psicoterapeuta del CAV Save, l'Avv. Marinetta di Gravina, legale del CAV Save, e la Dr.ssa Giovanna Capurso, vicepresidente della Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà del CAV Save.*La cittadinanza è invitata!*Per info, contattate il 3282153414