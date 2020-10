Differenziata a Trani, giorno 3. Il Comune: «Il servizio prosegue in maniera regolare»

«Il servizio di raccolta differenziata prosegue in maniera regolare». A comunicarlo è il Comune di Trani a tre giorni dall'avvio del servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio cittadino.«Eventuali criticità registrate nel posizionamento dei contenitori presso alcuni condomini non è assolutamente ascrivibile al Comune e ad Amiu Trani ma unicamente a malintesi tra ditte private (incaricate dai condomini per la movimentazione dei contenitori carrellati) ed i rappresentanti dei condomini stessi. Anche qualora il problema delle società private incaricate dai condomini per la movimentazione dei contenitori carrellati dovesse persistere, il servizio di ritiro di AMIU non subirà modifiche.Ricordiamo inoltre che la mattina (dalle ore 7 alle 13) sono attive le due isole ecologiche mobili (parcheggio stadio comunale, via Gisotti) ed il Centro Comunale di Raccolta L'Indice in via Finanzieri 24 aperto di mattina dalle ore 8 alle 13 e di pomeriggio il martedì ed il pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19.30».Ed ancora: «Per qualsiasi disservizio o segnalazione è possibile contattare AMIU sulla pagina ufficiale Facebook dell'azienda o chiamando il numero verde 800665155 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13. Alcune risposte alle domande più ricorrenti: carta e vetro sono conferibili senza buste all'interno dei contenitori. La frazione non riciclabile è conferibile in qualsiasi tipo di busta o sacchetto all'interno del contenitore (è preferibile evitare buste nere). L'organico va conferito nei contenitori all'interno delle buste che AMIU ha distribuito a tutte le utenze domestiche. Plastica e metalli sono conferibili nelle buste gialle consegnate da AMIU.Il ritiro dei tessili sanitari (pannolini e pannoloni) avviene tutti i giorni ad eccezione del martedì sera. Sul contenitore va attaccato il bollino adesivo rilasciato presso l'ufficio start up in via Finanzieri 24, aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30 (turno pomeridiano sospeso solo la domenica). Con pannoloni e pannolini non può essere conferito alcun altro rifiuto. Mentre pannoloni e pannolini sono conferibili con gli altri rifiuti "non riciclabili" il lunedì ed il sabato sera.I contenitori dei rifiuti vengono distribuiti da AMIU ai condomini. L'assegnazione della gestione a ditte private esula dai compiti di AMIU considerato che ogni condominio è libero di gestire i carrellati condominiali autonomamente ed eventualmente anche senza spese aggiuntive.Le due isole ecologiche mobili non sostituiscono la raccolta differenziata domiciliare. Sono attive solo la mattina dalle ore 7 alle 13.In caso di furto o danneggiamento dei contenitori è possibile richiederne altri gratuitamente ad AMIU rivolgendosi presso l'ufficio start-up in via Finanzieri n. 24 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30 e di domenica dalle ore 8.30 alle 13.30.Gli uffici ubicati all'interno dei condomini e che chiudono prima delle 20 possono richiedere ad AMIU di conferire in orario differente rispetto agli altri residenti del palazzo senza però discostarsi troppo dall'orario standard previsto per il conferimento (dalle 20 alle 24). La richiesta può essere inoltrata a pap@amiutrani.it».